Замгенпрокурора: «В прошлом году были арестованы 9 должностных лиц»

В Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре поступали обращения по поводу негативных фактов о деятельности местных органов исполнительной власти. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом на посвященной итогам прошлого года пресс-конференции сказал журналистам начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре - заместитель генпрокурора Кямран Алиев.

«В связи с этим в прошлом году было возбуждено семь уголовных дел и по этим делам были арестованы девять должностных лиц. Следствия по их делам завершены, материалы направлены в суд», - сказал Кямран Алиев.