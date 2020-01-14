Кямран Алиев: сын арестованного главы уволен

Сын бывшего главы Исполнительной власти Акстафинского района Низамеддина Гулиева - сотрудник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Рамал Гулиев был уволен с занимаемой должности. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом на посвященной итогам прошлого года пресс-конференции сказал журналистам начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре - заместитель генпрокурора Кямран Алиев.

По словам К.Алиева, Рамал Гулиев на основе собственного обращения был освобожден от занимаемой должности соответствующим приказом генпрокурора.