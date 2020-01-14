Всякий военачальник, желающий войти в историю, должен в своей жизни совершить нечто выдающееся – или выиграть решающую битву, или совершить некий головокружительный маневр, который войдет в учебники как образец тактического искусства. С выигранными битвами у фельдмаршала Хафтара получается как-то не очень, но вот его «побег из Москвы» выглядит, конечно, впечатляющим.

Пообещать подписание соглашения с Правительством национального согласия о прекращении огня; прибыть для этого в российскую столицу; заявить, что предложенный документ он рассматривает позитивно; попросить немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием и… ночью спешно покинуть Москву – право же, хитроумнейшее действо, вызвавшее оторопь российских партнеров и спонсоров фельдмаршала.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров все же попытался сделать вид, что ничего страшного не произошло, более того, «определенный прогресс достигнут». Подразумевая под этим, видимо, что Хафтар все же в Москву прилетел. И пусть он ничего там не подписал, но ведь это сделали его противники - Председатель Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Ф.Саррадж и Председатель Высшего Государственного совета Х.Мишри, так что автографы хоть одной конфликтующей стороны, но получены.

Однако, к прискорбию, оценка, которую дал произошедшему Реджеп Эрдоган, выглядит более адекватной и убедительной. «Представители официальных властей Ливии заняли конструктивную позицию в вопросе перемирия. Однако Хафтар вновь прибег к обману и отказался подписывать документ. Вначале он якобы взял отсрочку, а затем попросту сбежал из российской столицы», - заявил турецкий президент, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития. Не забыв при этом предупредить, что «если удары по позициям союзников признанных властей Ливии возобновятся, Турция будет готова преподать должный урок Хафтару».

Что же касается ренегат-фельдмаршала, то мотивы своего побега из Москвы в заявлениях для ближневосточных СМИ он представил самым благородным образом. Его, дескать, не устроило, что российско-турецкий план «оставлял без внимания многие из требований ЛНА, в том числе об установлении крайнего срока роспуска правительственных сил и формирования правительства национального единства».

Но, думается, что дело совершенно в другом. Ни для кого не секрет, что помимо официальной России, Хафтара поддерживают и спонсируют Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. С высокой долей вероятности можно утверждать, что кто-то из числа этих спонсоров, а возможно, и все трое сразу, считают, что позиции Хафтара сильнее, он еще может победить в ливийской гражданской войне, а потому именно он должен диктовать свои условия Триполи. И как всякая политическая… скажем так, фигура с пониженной социальной ответственностью, «ливийский Наполеон» горячо откликнулся на пожелания тех, кто оплачивает его телодвижения.

Так что то, что 76-летний ливийский полевой командир, давний выпускник академии имени Фрунзе и американский гражданин, не считает, что он чем-то обязан Сергею Лаврову – никого не должно удивлять. Халифа Хафтар точно знает, что нужно ему - деньги и власть. И если на пути к этой цели пострадает престиж российских партнеров, но зато порадуется кто-то другой - то так тому и быть. «Восток – дело тонкое», - повторим в очередной раз. И будем с интересом ожидать того, какие формы примет ответ Москвы на столь демонстративное пренебрежение ее позицией ренегат-фельдмаршалом.