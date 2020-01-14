Судя по этой видеозаписи, ракеты (вероятно, ЗРК Тор М1) были выпущены с интервалом в 30 секунд с расстояния около 8 миль от летевшего украинского пассажирского самолета. Ни одна из этих ракет не сбила самолет сразу, но их попадание привело к тому, что лайнер загорелся, его экипаж попытался вернуться в аэропорт, но самолет потерял управление и упал на землю.

На сайте газеты The New York Times опубликована видеозапись с камер наблюдения охраняемого объекта около аэропорта имени имама Хомейни под Тегераном, на которой показан запуск двух ракет по гражданскому самолету в ночь на 8 января.

На фоне публикации этого видео иранское агентство Fars сообщает, что силы безопасности Ирана арестовали человека, опубликовавшего ранее в социальных сетях видеозапись, сделанную мобильным телефоном, на которой было зафиксировано попадание одной из ракет в самолет.

14 января, пресс-секретарь судебной системы Ирана Голям-Хосейн Эсмаили сообщил на созванной им пресс-конференции об аресте первых подозреваемых в причастности к уничтожению украинского пассажирского самолета. Он не сообщил никаких дополнительных подробностей, но отметил, что комиссии по расследованию создали как «Корпус стражей исламской революции», так и Генеральный штаб вооруженных сил.

«К расследованию потребуется привлечь военных, специалистов в области гражданской авиации, электронной войны. Черные ящики будут посланы на расшифровку во Францию. Армейские следственные органы провели множество допросов, но расследование авиационных катастроф требует времени», – цитирует его агентство Mers.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что виновные понесут суровое наказание. «Это непростительная ошибка. Не бывает, чтобы в таком был виновен только один человек», – сказал он, добавив, что считает признание «Корпуса стражей исламской революции» ответственности шагом в правильном направлении.

«Это огромное несчастье для всего нашего народа. Даже когда самолет терпит крушение из-за технических неполадок – трагедия, а в этом случае имела место человеческая ошибка. Когда это выяснилось, боль стала еще сильнее», – сказал иранский президент.

Роухани призвал юридическую систему создать специальную судебную инстанцию, которая будет рассматривать дело. Он вновь выступил с обвинениями в адрес США, настаивая на том, что именно провокационные действия американцев стали настоящей причиной трагедии.