В Судане подавили мятеж сотрудников спецслужб

Суданская армия подавила попытку переворота, предпринятую спецслужбами 14 января. К настоящему времени все объекты мятежной Генеральной службы разведки Судана были взяты под контроль. Возобновилась работа аэропорта Хартума, временно прерванная из-за беспорядков в стране, сообщает Oriental Express.

По данным армии, в ходе беспорядков погибли двое военнослужащих, еще четверо были ранены, задержано 43 человека. Глава временного совета Абд аль-Фатах аль-Бархан выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что перевороты в Судане недопустимы.

Anadolu со ссылкой на источник в армии Судана сообщает, что сотрудники разведки подняли мятеж в знак протеста против планов командования закрыть оперативное управление, переназначить ряд лиц в другие структуры, а некоторых отправить на пенсию.

Некоторые сотрудники разведки посчитали недостаточными средства, выплаченные им по завершении службы. После этого они организовали акции протеста в разных районах Хартума. Сотрудники разведки начали стрелять в воздух и отказались сдаваться полиции.