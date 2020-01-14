Роухани публично извинился за сбитый украинский самолет

Иранский президент Хасан Роухани публично принес свои извинения за то, что страна не сразу призналась в ударе по украинскому самолету в Тегеране, передает ТАСС.

Роухани извинился и отметил, что иранские ВС случайно сбили самолет: «Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон».

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.