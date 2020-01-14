Российский холдинг покидает Армению

Российский телекоммуникационный холдинг Veon (владеет «Вымпелкомом», бренд «Билайн») ведет переговоры с оператором Ucom по продаже своего бизнеса на территории Армении, сообщает RNS со ссылкой на сайт компании.

«VEON Ltd. …отметил недавние комментарии СМИ относительно потенциальной продажи бизнеса VEON в Армении и подтверждает, что он вступил в дискуссии с UCom LLC относительно возможной сделки», — отмечается в сообщении.

Компания подчеркивает, что переговоры могут не привести к итоговому заключению сделки. Также отмечается, что любые последующие обновления по теме будут сообщаться в связи с установленными нормативными требованиями.

Veon владеет активами в России, Украине, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш. 47,9% в холдинге принадлежит LetterOne Михаила Фридмана и его партнеров, еще 8,3% контролирует голландский траст, 34,9% акций находится в свободном обращении.