Пашинян ответил на вопросы следователя

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел в Следственный комитет страны для того, чтобы ответить на вопросы следователя. Как передает «Спутник-Армения», об этом он сам сообщил в Facebook.

Согласно информации, Пашинян сделал селфи в кабинете следователя, который сидел за столом и смотрел в монитор компьютера.

Премьер Армении заявил, что ответил на вопросы в офисе следственного управления. По какому делу был вызван в Следсвенный комитет Пашинян, не сообщается.