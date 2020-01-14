Кямран Алиев о преступлениях в банках

В производстве Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре находилось одно уголовное дело, связанное с банковскими картами. Как сообщает haqqin.az, об этом на посвященной итогам прошлого года пресс-конференции сказал журналистам начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре - заместитель генпрокурора Кямран Алиев.

По его словам, было проведено расследование по делу, оно направлено для рассмотрения в суд.

«Было полностью обеспечено возмещение ущерба, соответствующие должностные лица были привлечены к ответственности», - сказал Алиев, добавив, что по банковским делам на рассмотрение в суды были направлены 22 уголовных дела в отношении 57 лиц. В основном они связаны с банками, прекратившими свою деятельность.