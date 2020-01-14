Глава МИД Беларуси встретился с послом Азербайджана
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу сегодня с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым, было обсуждено двустороннее сотрудничество, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
"В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Ввиду того, что Беларусь не смогла договориться с российскими нефтекомпаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года, президент Александр Лукашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. 14 января первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь направила коммерческие предложения о покупке нефти во все возможные страны: "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, и Азербайджан", - сказал Крутой.