Салех Мамедов: Китайские автомобили разрушили наши дороги

В 2012-2014 годах в Азербайджан были завезены предназначенные для езды по бездорожью автомобили китайского производства. Это привело к тому, что автомобили разрушили дорожную инфраструктуру страны, поскольку двигались по асфальтовым покрытиям. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан" сказал журналистам председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов.

По его словам, на сегодняшний день подобные автомобили встречаются не так часто, но возросло число автомобилей, произведенных в Китае после 2015 года.