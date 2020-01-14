Погода на завтра: дожди и снег
В четверг, 16 января, в Баку и на Апшеронском полуострове местами будет дождь, днем преимущественно без осадков, ночью и утром туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 1-4, днем 7-9 тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 776 до 779 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем 75-85%.
В районах Азербайджана завтра переменные дожди, в горных и предгорных районах ожидается снегопад, местами сильный. Ночью и утром туман, ветер восточный. Температура ночью составит от трех градусов мороза до двух тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от трех градусов мороза до двух тепла.
Завтра на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, относительно благоприятные для метеозависимых людей.