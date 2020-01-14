Иран пригрозил Греции из-за баз США

Иран пригрозил Греции из-за ее возможного участия в военной операции США. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Газета пишет, что предупреждение пришло в посольство Ирана в Афинах. Письмо было ответом на статью в одном из греческих изданий, вышедшей на прошлой неделе. В ней говорилось, что Греция примет «некоторое участие» в операции США против Ирана, если таковая начнется. Там же говорилось, что Афины не смогут помочь Вашингтону военными кораблями «из-за сложной ситуации в Средиземном море».

Посольство Ирана затем заявило, что Тегеран ответит на любое действие страны, которая примет участие в американской операции. При этом в дипмиссии подчеркнули, что традиционно Иран и Греция сохраняли теплые и дружественные отношения.

«Мы считаем, что написанное в газете не могло представлять официальную позицию Афин», — цитирует посольство The Jerusalem Post.