Австралии на восстановление после пожаров понадобится сто лет

После масштабных лесных пожаров Австралия будет восстанавливаться не менее сотни лет. Об этом сообщает The Sun.

Из-за пожаров уже погибли 28 человек. Разрушено более 2 тысяч домов, погибли более миллиарда животных. Шлейф дыма от пожаров "совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире".

Загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Также пожары прервали работу мельбурнского аэропорта.

Несмотря на дожди, которые шли в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.