Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента
Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра страны, сообщает «Медуза».
Российский лидер также предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.
Президент РФ, утверждающий сейчас состав правительства, по словам Путина, должен будет обязан утвердить кандидатуры, утвержденные парламентом.
В то же время, подчеркнул Путин, за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.