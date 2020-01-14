Акция протеста рабочих Salyan OİL

Сегодня утром около 200 рабочих операционной компании Salyan OİL собрались перед офисом компании в селе Керимбейли и провели акцию протеста, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, рабочие протестовали против того, что они получают самую маленькую зарплату среди рабочих всех операционных компаний. Собравшиеся потребовали у руководства компании поднять зарплату. Акция продолжалась 2 часа, затем руководители компании приняли семерых представителей рабочих и обсудили с ними требования протестующих. Было принято решение о том, что через два дня руководство компании сообщит рабочим о том, что предпримет компания в свете требований протестующих.

Отметим, что в компании работают около 900 человек, средняя заработная плата рабочих компании – 400-500 манатов.