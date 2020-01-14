Интерпол выдал Азербайджану «черного трансплантолога»

В Иране задержан объявленный Азербайджаном в международный розыск по линии Интерпола гражданин Исламской Республики Мохсен Тахири, сообщает Report.

Согласно информации, Тахири был объявлен в розыск по статьям 137 (купля-продажа и принуждение к изъятию для трансплантации органов или тканей человека) и 144-1 (торговля людьми) УК Азербайджана.

Отмечается, что по уголовному делу проходят 27 потерпевших. Обследование доноров проводилось в Иране, трансплантация же органов - в Грузии и Таджикистане.