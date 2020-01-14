Британский посол покинул Иран
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр уехал из Тегерана, сообщает Tasnim.
"Посол Великобритании покинул иранскую столицу", - говорится в сообщении в Twitter агентства.
Накануне сообщалось, что правительство Ирана рассматривает возможность высылки Макэра в соответствии с международными законами после его участия в протестах в Тегеране.
На прошлой неделе Макэра задержали на некоторое время, но позже он был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями".