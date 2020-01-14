Wall Street Journal : Human Rights Watch критикует Израиль, но поддерживает переселения армян в Карабах
Профессор юридического факультета им. Скалия при Университете Джорджа Мейсона Юджин Конторович обвиняет организацию Human Rights Watch в применении двойных стандартов в вопросе поселений на оккупированных территориях. В статье профессора Конторовича, опубликованной во влиятельной американской газете Wall Street Journal, говорится, что директор по Ближнему Востоку и Северной Африке правозащитной организации Human Rights Watch Сара Лия Уитсон продолжает свои лицемерные атаки на Израиль и в то же время поддерживает армянских переселенцев на оккупированных территориях Азербайджана.
В частности, Сара Лия Уитсон является одним из самых резких критиков присутствия еврейского государства на Западном берегу, поощряя бойкоты и международное преследование за предполагаемые преступления оккупации и строительства поселений. Тем не менее в других местах Сара Лия Уитсон решительно поддерживает поселения на оккупированных территориях, из чего можно сделать вывод, что она и ее коллеги не воспринимают свои собственные правовые требования против Израиля всерьез.
«Поселения, которые поддерживает Сара Лия Уитсон, находятся в Нагорном Карабахе, районе, который находился в границах постсоветского Азербайджана до 1994 года, когда Армения оккупировала регион после затяжной войны. С тех пор руководство Армении в Ереване активно поощряло перемещение поселенцев в этот район. Многие армяне считают Карабах своей исторической родиной. Но Организация Объединенных Наций, международные суды и США считают ее оккупированной азербайджанской территорией», - пишет в своей статье Юджин Конторович.
Автор отмечает, что Сара Лия Уитсон которая происходит из армянской семьи, служила в качестве организатора мероприятий на сборе средств в 2018 году для Армянского национального комитета Америки (Armenian National Committee of America), благотворительной организации, выступающей в защиту поселений, которая рассматривает Карабах как "неотъемлемую часть армянской родины".
В то время как Уитсон возглавляла кампанию "Human Rights Watch" по бойкоту израильской экономической деятельности на Западном берегу, в Твиттере она рекламировала армянские вина, в том числе с оккупированных территорий. На вопрос о несоответствии ее позиций Уитсон ответила по электронной почте: "Моя личная поддержка организаций армянской диаспоры касается их благотворительной и просветительской работы в Армении и их усилий по пропаганде признания геноцида армян".
Юджин Конторович отмечает, что это объяснение противоречит подходу Human Rights Watch к Израилю, в случае с которым организация призывает к бойкоту целых компаний, включая несвязанные подразделения, потому что лишь часть их деятельности проходит в еврейских поселениях.
«Это также расходится с фактами: призывы г-жи Уитсон по сбору средств для групп, выступающих за строительство (армянских) поселений, никоим образом не ограничиваются вопросами образования. Она отметила работу Армянского всеобщего благотворительного союза (Armenian General Benevolent Union), который поддерживает строительство новых поселений, чтобы побудить "молодые семьи пустить корни". Она особо поблагодарила группу за помощь сирийским армянам, которые "переселились в Армению"; многие или большинство таких беженцев были переселены на оккупированную территорию», -говорится в статье.
Автор отмечает, что Сара Лия Уитсон далеко не единственный активист, призывающий к бойкоту Израиля из-за еврейских поселений и одновременно поддерживающих армянские поселения на оккупированных территориях Азербайджана. Армянских переселенцев поддерживает и лидер кампании бойкота "Code Pink" против Израиля Нэнси Крикорян. Член Палаты представителей США из Мичигана Рашида Тлаиб также призывает бойкотировать Израиль, одновременно выступая соавтором законопроекта о нормализации отношений с армянскими поселениями.
«Европейский совет по международным отношениям (European Council on Foreign Relations) приложил немало усилий по ограничению связей между Европой и действиями Израиля на Западном берегу. Этот аналитический центр утверждает, что это четко и безлично диктуется нормами международного права. Тем не менее недавно выяснилось, что некоторые из крупнейших корпоративных доноров центра имеют значительные и прямые деловые интересы в оккупированной марокканцами Западной Сахаре. Совет, похоже, не обеспокоен связями с этими оккупированными территориями. Точно так же откровения о г-же Уитсон почти наверняка не скомпрометируют ее положение в "Human Rights Watch" или в движении по борьбы с поселениями. Это показывает, что в игре применяются даже больше, чем просто двойные стандарты. Принятие поселенческой деятельности сторонниками санкций в отношении Израиля позволяет предположить, что они знают, что международное право, которое они считают необходимым применять в отношении еврейского государства, вообще не является международным правом», - говорится в статье.