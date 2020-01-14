Wall Street Journal : Human Rights Watch критикует Израиль, но поддерживает переселения армян в Карабах

Отдел информации 14:39

Профессор юридического факультета им. Скалия при Университете Джорджа Мейсона Юджин Конторович обвиняет организацию Human Rights Watch в применении двойных стандартов в вопросе поселений на оккупированных территориях. В статье профессора Конторовича, опубликованной во влиятельной американской газете Wall Street Journal, говорится, что директор по Ближнему Востоку и Северной Африке правозащитной организации Human Rights Watch Сара Лия Уитсон продолжает свои лицемерные атаки на Израиль и в то же время поддерживает армянских переселенцев на оккупированных территориях Азербайджана. В частности, Сара Лия Уитсон является одним из самых резких критиков присутствия еврейского государства на Западном берегу, поощряя бойкоты и международное преследование за предполагаемые преступления оккупации и строительства поселений. Тем не менее в других местах Сара Лия Уитсон решительно поддерживает поселения на оккупированных территориях, из чего можно сделать вывод, что она и ее коллеги не воспринимают свои собственные правовые требования против Израиля всерьез.

«Поселения, которые поддерживает Сара Лия Уитсон, находятся в Нагорном Карабахе, районе, который находился в границах постсоветского Азербайджана до 1994 года, когда Армения оккупировала регион после затяжной войны. С тех пор руководство Армении в Ереване активно поощряло перемещение поселенцев в этот район. Многие армяне считают Карабах своей исторической родиной. Но Организация Объединенных Наций, международные суды и США считают ее оккупированной азербайджанской территорией», - пишет в своей статье Юджин Конторович. Автор отмечает, что Сара Лия Уитсон которая происходит из армянской семьи, служила в качестве организатора мероприятий на сборе средств в 2018 году для Армянского национального комитета Америки (Armenian National Committee of America), благотворительной организации, выступающей в защиту поселений, которая рассматривает Карабах как "неотъемлемую часть армянской родины". В то время как Уитсон возглавляла кампанию "Human Rights Watch" по бойкоту израильской экономической деятельности на Западном берегу, в Твиттере она рекламировала армянские вина, в том числе с оккупированных территорий. На вопрос о несоответствии ее позиций Уитсон ответила по электронной почте: "Моя личная поддержка организаций армянской диаспоры касается их благотворительной и просветительской работы в Армении и их усилий по пропаганде признания геноцида армян". Юджин Конторович отмечает, что это объяснение противоречит подходу Human Rights Watch к Израилю, в случае с которым организация призывает к бойкоту целых компаний, включая несвязанные подразделения, потому что лишь часть их деятельности проходит в еврейских поселениях.