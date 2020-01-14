Azercell отчитался о работе Мобильной зубной клиники
ООО Azercell Telecom обнародовало итоговый отчет об успешной деятельности Мобильной зубной клиники за 2019 год.
Врачи клиники, посетившие приюты, интернаты в Баку, а также в регионах, обследовали многих нуждающихся людей. Более 507 человек прошли медицинский осмотр, 546 пациентов получили необходимое лечение.
С учетом отсутствия отдельной стоматологической службы в большинстве детских домов Азербайджана Azercell Telecom оснастил Мобильную зубную клинику самым современным медицинским оборудованием. Компания нацелена оказывать помощь всем детям-сиротам, живущим не только в Баку, но и в регионах страны.
Все медицинские обследования и лечебное обеспечение осуществляются общественным объединением «Каспийский проект сострадания” при поддержке Azercell. За годы своей деятельности врачами Мобильной зубной клиники были обследованы тысячи людей, часть из которых прошли лечение при необходимости.