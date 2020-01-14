Азербайджан и Италия сверяют часы: министр Шахбазов в Риме фото
В Риме состоялось 5-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.
Выступивший на заседании комиссии министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил успешное развитие отношений Азербайджана с Италией, одним из основных торговых партнеров страны. Была особо подчеркнута важная роль взаимных визитов высокого уровня в развитии отношений с Италией, в том числе визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в 2015 году, президента Италии Серджио Маттареллы в Баку и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Италию в 2018 году.
Было отмечено, что в 2018 году товарооборот между нашими странами вырос на 9,7%. Тенденция роста продолжилась и за 9 месяцев 2019 года, наблюдался рост на 10,5%. Министр энергетики отметил, что до сих пор Италия инвестировала в экономику Азербайджана 770 миллионов долларов США, а Азербайджан в экономику Италии - 1,7 миллиарда долларов США.
Отметив, что экономическое партнерство с Италией главным образом базируется на энергетическом секторе, и страна является одним из крупнейших поставщиков нефти Италии, министр также рассказал о важности проекта "ТАР": "В этом году будет введен в эксплуатацию "Южный газовый коридор", и это имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности наших стран, партнеров, Европы. Выполнение более 90% работ по проекту является показателем поддержки итальянского правительства проекту. Благодарим правительство Италии за предоставление всех разрешений, прогресс в строительстве на суше и на море. Верим, что наши совместные усилия обеспечат своевременное завершение проекта "TAP".”
Министр рассказал о проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева реформах, диверсификации экономики и мерах по повышению доступности бизнес-среды. Он пригласил итальянские компании воспользоваться имеющимися в нашей стране экономическими возможностями.
Манлио Ди Стефано, государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии сказал, что Азербайджан является одной из важных стран, которым Италия уделяет особое внимание в регионе в экономической и энергетической сферах.
В заключение заседания был подписан Протокол по итогам 5-го заседания Межправительственной комиссии.
В рамках заседания комиссии министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, министром экономического развития Стефано Патуанелли и государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано. На встречах было отмечено, что азербайджано-итальянское торгово-экономическое партнерство, в частности, в энергетической сфере, носит стратегический характер, и что заседания межправительственной комиссии и проводимые встречи обеспечат принятие важных шагов по укреплению этих отношений.
Министр энергетики также провел встречи с руководителями 8 итальянских компаний, включая "Maire Tecnimont", "Ansaldo Energia", "Tenaris" и "Technip Italy".