Выступивший на заседании комиссии министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил успешное развитие отношений Азербайджана с Италией, одним из основных торговых партнеров страны. Была особо подчеркнута важная роль взаимных визитов высокого уровня в развитии отношений с Италией, в том числе визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в 2015 году, президента Италии Серджио Маттареллы в Баку и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Италию в 2018 году.

Было отмечено, что в 2018 году товарооборот между нашими странами вырос на 9,7%. Тенденция роста продолжилась и за 9 месяцев 2019 года, наблюдался рост на 10,5%. Министр энергетики отметил, что до сих пор Италия инвестировала в экономику Азербайджана 770 миллионов долларов США, а Азербайджан в экономику Италии - 1,7 миллиарда долларов США.

Отметив, что экономическое партнерство с Италией главным образом базируется на энергетическом секторе, и страна является одним из крупнейших поставщиков нефти Италии, министр также рассказал о важности проекта "ТАР": "В этом году будет введен в эксплуатацию "Южный газовый коридор", и это имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности наших стран, партнеров, Европы. Выполнение более 90% работ по проекту является показателем поддержки итальянского правительства проекту. Благодарим правительство Италии за предоставление всех разрешений, прогресс в строительстве на суше и на море. Верим, что наши совместные усилия обеспечат своевременное завершение проекта "TAP".”

Министр рассказал о проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева реформах, диверсификации экономики и мерах по повышению доступности бизнес-среды. Он пригласил итальянские компании воспользоваться имеющимися в нашей стране экономическими возможностями.