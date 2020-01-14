Эрдоган встретился с армянским патриархом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял новоизбранного 85-го Константинопольского патриарха армянской апостольской церкви Саака Машаляна, пишет Rusarminfo со ссылкой на службу общественных связей аппарата президента Турции.
Согласно информации, встреча состоялась в президентской резиденции и была закрытой для прессы.
Отмечается, что накануне состоялась встреча Машаляна с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. «Поздравляю Саака Машаляна, избранного 85-м Константинопольским патриархом армянской церкви. Пусть это принесет добро армянской общине и нашей стране», — написал он в Twitter после встречи.