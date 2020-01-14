С незаконной парковкой в Баку будут бороться специальные автомобили
Продолжается работа по усилению контроля над незаконной парковкой автомобилей на улицах и проспектах столицы. Для этой цели будут использоваться оснащенные камерой автомобили, сообщает Бакинское транспортное агентство.
В сообщении говорится, что это позволит точнее регистрировать время незаконной парковки и увеличит оперативность.
Камера будет фиксировать траекторию движения автомобиля, факты нарушения правил остановки и парковки.
Находящийся в автомобиле сотрудник посредством бортового компьютера будет составлять решение об административном взыскании в отношении водителя, нарушившего правила остановки и парковки.
Таким образом, контроль на более обширной территории над незаконной парковкой будет более эффективным, без непосредственного контакта сотрудника с водителями, без остановки служебных автомобилей.
«Учитывая это, мобильный контроль при помощи этих автомобилей будет осуществляться на дорогах, где пробки и плотность наблюдаются больше всего, особенно рядом с автобусными остановками. Еще раз просим водителей следовать правилам дорожного движения, быть внимательными по отношению к другим участникам дорожного движения», - говорится в информации БТА.