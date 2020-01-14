С незаконной парковкой в Баку будут бороться специальные автомобили

Продолжается работа по усилению контроля над незаконной парковкой автомобилей на улицах и проспектах столицы. Для этой цели будут использоваться оснащенные камерой автомобили, сообщает Бакинское транспортное агентство.

В сообщении говорится, что это позволит точнее регистрировать время незаконной парковки и увеличит оперативность.