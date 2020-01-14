В Турции назвали сроки ввода в строй С-400

Турецкие военные специалисты продолжают проводить работу по введению в строй российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Процесс обучения и введения в строй С-400 продолжается. Это действительно принципиальная тема. Как и говорил наш президент, этот процесс продолжается в соответствии с нашими планами. Они будут полностью введены в строй в апреле или мае», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Тюркие» слова Акара.

В декабре министр обороны Турции Акар Хулуси заявил, что Анкара была вынуждена закупить у России комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.