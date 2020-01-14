Японский журнал о Бакинской международной биеннале современного искусства «Алюминий»

Профессор факультета науки, искусства и образования Университета Васэда, кандидат филологических наук Вакана Коно опубликовала статью в японском журнале «BT» под названием «Сцена искусства», посвященную VI Бакинской международной биеннале современного искусства «Алюминий».

В статье описывается текущее состояние современного искусства в Баку, а также рассказывается о художниках, принявших участие в VI Бакинской международной биеннале современного искусства «Алюминий», которая проходила с 20 по 25 ноября 2019 года с участием более 40 зарубежных художников из 17 стран мира.

Отметим, что Вакана Коно принимала участие в конференции «Современное искусство сегодня: достижения, проблемы, перспективы», состоявшейся в рамках биеннале.