Обвал ливанского фунта привел к беспорядкам в Бейруте

Ливанская полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации в Бейруте. Манифестанты, возмущенные резким падением курса фунта и потерей сбережений, попытались прорваться в здание Цетробанка, сообщает NEWSru.co.il.

Столкновения между протестующими и полицией продолжались около двух часов. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", демонстранты кидали гранаты со слезоточивым газом обратно в полицейских.

Сообщается, что два человека предприняли попытку совершить самосожжение, но были остановлены, когда начали обливать себя горючим.

Манифестации в Ливане возобновились 13 января. Их участники перекрывают дороги, жгут покрышки и мусорные баки, обвиняя правящие элиты в неспособности положить конец затяжному политическому и экономическому кризису.