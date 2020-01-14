Какой же вирус убивает людей в Азербайджане?

Ульвия Худиева, собкор haqqin.az 16:14

С первых дней нового года в Грузии зафиксированы случаи заражения вирусом A (H1N1), более известным как свиной грипп. Грузинские СМИ сообщают о смерти двух человек от этого вируса. А в Армении до 11 января с таким диагнозом были госпитализированы 668 человек, один из которых умер. Азербайджанское бюро по туризму также предупредило туристов, отправляющихся в китайский город Ухан, о распространении там нового типа короновируса. Этим вирусом уже заразился 41 человек, два человека погибли.

Про распространение вируса H1N1 в Азербайджане много различной информации. В социальных сетях появилось большое количество жалоб на распространение вируса, сопровождающегося высокой температурой, головной болью и слабостью. Однако Министерство здравоохранения выступило с заявлением о том, что в Азербайджане не зафиксировано случаев заражения свиным гриппом. Однако из-за того, что в соседних странах продолжается напряженная эпидемиологическая ситуация и существует реальная опасность для нашей страны, продолжаются профилактические меры. Слухи о том, что в Азербайджане все же распространился свиной грипп подогрела информация о том, что в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний скончались два человека. 41-летний житель Лерика Азад Гафаров и 35-летний житель Бинагадинского района Рашад Ганиев скончались накануне в институте, где получали лечение. Директор института Хагигат Гадирова в своем комментарии haqqin.az заявила, что оба больных были в тяжелом состоянии, но информация о том, что они были заражены свиным гриппом, не соответствует действительности. «Состояние умерших больных было тяжелым. И несмотря на оказанную им медицинскую помощь, спасти их не удалось», - сказала она.

Хагигат Гадирова добавила, что в прошлом году были больные, которые получали лечение от вируса H1N1. Однако в этом году больных с подозрением на свиной грипп не поступало. «В клинике есть специальная палата, куда помещают тех, у кого подозревается вирусная инфекция. Есть те, у кого сезонный грипп, но вирус H1N1 не был зарегистрирован», - сказала директор. Особого внимания заслуживает история 10-летнего Турана Махатова, который скончался по дороге из Балакена в Баку. 11 января в 10:24 ребенок был доставлен в Центральную больницу Балакенского района с острой вирусной инфекцией. После амбулаторного лечения, больной был выписан домой. Через день в ночные часы его снова доставили в больницу из-за ухудшения состояния. Там ребенку была оказана помощь, и родители решили отвезти его в Баку. По дороге мальчик скончался.