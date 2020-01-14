«Впервые за всю историю»: Путин об уникальном оружии России

Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, сообщает Интерфакс.

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - сказал Путин.

По словам российского лидера, хотя обороноспособность страны сейчас основательно укреплена, "нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений".

Глава российского государства отметил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и времена СССР, Россия никого не догоняет в этой области, а идет впереди всего мира. По словам Путина, другим ведущим государствам еще только предстоит создать оружие, которое есть у РФ.