Губернатор Петербурга рассказал, почему он родился в Баку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал изданию "Вестник Кавказа" о том, почему он родился именно в Баку.

По словам Беглова, его родители приехали в Баку в 1941 году, незадолго до Великой Отечественной войны: "...На отдых с двумя детьми, покупаться в море. Началась война, и отца забрали на фронт, а мать осталась в чужом городе с двумя детьми и двумя чемоданами".

"Друзья отца тогда помогли ей трудоустроиться в Баку и, может быть, именно это и спасло нашу семью. Когда же отец вернулся с фронта, ему предложили работу в Баку, он согласился, ведь мать уже обустроила нашу жизнь в городе. Поэтому я и родился в Баку", - рассказывает губернатор Петербурга.

Александр Беглов родился в Баку 19 мая 1956 года.