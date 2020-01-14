Австрия выдала России убийцу Григорянца

Из Австрии в Россию экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщает Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) Уголовного кодекса РФ", - заявили в ведомстве.

По версии следствия, в декабре 1998 года в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края Григорянц "из личных неприязненных отношений убил своего знакомого". Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В надзорном ведомстве уточнили, что Григорянц не является гражданином РФ.

В июне 2019 года, узнав, что подозреваемый находится в Австрии, Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче. В декабре 2019 года он был удовлетворен. В сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ и российского бюро Интерпола Григорянц был доставлен в Москву.