Правительство России подало в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Российский лидер поблагодарил правительство Медведева за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен результатами, которые были достигнуты.

Ранее в среду, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в основной закон. Он подчеркнул, что Конституция 1993 года еще не исчерпала свой потенциал, однако необходимы некоторые изменения. В частности, президент предложил прописать, что МРОТ не может быть меньше минимального прожиточного минимума, а также призвал дать Госдуме больше полномочий.