Армянские войска обстреляли азербайджанские позиции в Газахе и Акстафе

Продолжаются провокации армянской стороны против пограничной дивизии «Газах» погранвойск в направлении Газахского и Акстафинского районов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы Азербайджана, 15 января в 16:00 интенсивному обстрелу из крупнокалиберного и снайперского оружия со стороны подразделений армянский вооруженных сил, расположенных в селе Беркабер Иджеванской области, подверглись азербайджанские пограничные боевые позиции, а также автомобильная дорога, ведущая в село Мазам.

Вражеские провокации были пресечены, а обстрелы были подавлены ответным огнем по боевым позициям Вооруженных сил Армении.