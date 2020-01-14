Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить эту должность Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского государства отметил, что в случае, если для введения новой должности потребуется изменить закон, то это нужно сделать. Президент РФ отметил, что о соответствующих изменениях в законодательстве он попросит депутатов.

«Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент», – отметил Путин, передает ТАСС.