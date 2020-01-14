BP бурит первую разведочную скважину на Шафаг-Асиман
Компания BP начала бурение первой разведочной скважины (SAX01) на перспективной структуре Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия, сообщает Госнефтекомпания Азербайджана.
«Глубина первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман составит 7000 метров. Бурение осуществляет Caspian Drilling Company. Бурение продлится приблизительно девять месяцев, после чего начнется анализ показателей скважины», - говорится в сообщении SOCAR.
Глубина первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман составит порядка 6 500-7 000 метров, при бурении здесь ожидается высокое давление и высокие температуры. Глубина моря в районе структуры колеблется от 600 до 800 метров. По предварительным данным, продуктивная толща составляет порядка трех километров и начинается с глубины 5 км до 8 км.