Азербайджанские таможенники пресекли попытку вывоза наркотиков посредством международных почтовых посылок.

В Следственное и оперативное управление Главного таможенного управления на воздушном транспорте поступила информация о том, что в карго-терминал поступила почтовая посылка, отправляемая из Азербайджана в США. В документах груз значился как coffee table.

Данная посылка была досмотрена с применением служебной собаки, которая немедленно отреагировала на нее. При осмотре посылки в ней были обнаружены детали стола. Под прикрепленными фанерными досками был обнаржуен спрятанный опиум общим весом в 2 455 грамм.

По факту ведется расследование.