Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о дополнительных мерах в связи с 90-летним юбилеем первого вице-президента SOCAR академика Хошбахта Баги оглу Юсифзаде. Об этом сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, закрытому акционерному обществу «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» поручено обеспечить присвоение имени Хошбахта Юсифзаде новому судну пароходства.

Кроме этого, полной средней школе №112 поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку будет присвоено имя Хошбахта Юсифзаде.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.