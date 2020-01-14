В Египте полиция ворвалась в редакцию турецкого агентства

Полиция Египта провела обыск в каирском офисе турецкого информагентства Anadolu, четверо сотрудников взяты под стражу и увезены в неизвестном направлении, среди них гражданин Турции.

Согласно информации, сотрудники полиции ворвались в офис агентства накануне примерно в 18:00 по местному времени. Полиция отключила камеры слежения и интернет в офисе. Обыски продолжились до утра 15 января. У сотрудников агентства забрали удостоверения личности, мобильные телефоны и компьютеры, пресекли попытки связаться с центральным офисом агентства и членами семей.

Полиция отказалась предоставить какую-либо информацию адвокату каирского офиса Anadolu.

В связи с этим МИД Турции выступил с решительным осуждением задержания сотрудников Anadolu в Каире: "Решительно осуждаем акцию по преследованию и запугиванию турецкой прессы со стороны сил безопасности Египта, которые вчера вечером ворвались в бюро агентства Anadolu в Каире и задержали нескольких его сотрудников, не предъявив при этом никаких обоснований. Эта акция насилия еще раз показала позицию египетского руководства по отношению к свободе слова и демократии".