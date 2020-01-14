Беспилотник ВВС Грузии провел разведку Южной Осетии
Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Грузии совершил облет территории Южной Осетии, сообщила в среду пресс-служба «КГБ» Южной Осетии, передает ТАСС.
"14 января текущего года в районе населенного пункта Уиста (Цнелис) зафиксирован факт нарушения грузинским БПЛА военного образца государственной границы Республики Южная Осетия и Грузии. В течение четырех часов беспилотник в явно разведывательных целях осуществлял полет вдоль линии прохождения государственной границы, затем изменил направление и углубился на территорию РЮО, совершил облет и через некоторое время убыл в обратном движении", - говорится в сообщении.