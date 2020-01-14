Редакция Haqqin.az 19:15

Сдержанная критика проекта Евросоюза «Восточное партнёрство», озвученная президентом Ильхамом Алиевым в конце прошлого года в одном из интервью, возымела своё действие, повлияв на решения европейских институтов власти. Напомним, что глава государства, говоря о будущем ВП, поднял серьезные вопросы, касающиеся неочевидности перспектив этого проекта, аморфности его нынешних механизмов сотрудничества, проявлений политики двойных стандартов в отношении разных стран.

Евросоюз отнёсся к этой критике очень серьезно. 15 января на пленарном заседании Европарламента (ЕП) в Страсбурге абсолютным большинством голосов (454 из 704 участвовавших) была принята резолюция «Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности». В статье 36 документа говорится о «подтверждении Евросоюзом своих обязательств по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного партнёрства». Важно отметить, что именно такая, основанная на общем подходе к ключевым элементам международного права юридическая дефиниция, всецело отвечает интересам Азербайджана. Так, эта часть резолюции по контенту отделена от ее антироссийской части, где речь идёт о конфликтах, предполагающих, по мнению ЕП, прямое участие Москвы. Для того, чтобы оценить значимость данной резолюции, необходимо понять как политическую и юридическую весомость документа, так и сам процесс разработки названной статьи. Итак. В отличие от большинства других документов ЕП резолюция Европарламента «О совместной политике ЕС в области внешней политики и безопасности» носит не декларативный, а доктринальный характер, обязывающий исполнительные структуры Евросоюза учитывать его нормативные положения в разработке и реализации своей внешней политики. Резолюция, автором которой всегда является председатель Комитета по международным делам ЕП, принимается ежегодно, в ней даётся анализ проведённой за год работы, а также обозначаются основные приоритеты и перспективы деятельности ЕС на предстоящий год.

Значимость принятия этого документа на рубеже 2019-2020 годов трудно переоценить. По большому счету недавно избранный новый состав Европарламента определил политические рамки для международной деятельности только что сформированной Европейской Комиссии. Включение в основные приоритеты и правовые нормы этой деятельности положений, подтверждающих обязательства ЕС по поддержке территориальной целостности стран Восточного партнёрства в рамках их международно признанных границ, означает как минимум невозможность для Армении использование платформ Евросоюза для оправдания своей оккупационной политики, а как максимум - создание дополнительных возможностей для страдающих от конфликтов стран ВП (включая Азербайджан) по задействованию механизмов дву- и многостороннего сотрудничества с Брюсселем для более эффективной реализации своих интересов. Однако самое интересное заключается в том, что в изначальном тексте проекта резолюции, предложенном на рассмотрение депутатам Европарламента в ноябре 2019 года, не было и намека на поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности стран Восточного партнёрства, не говоря уже о нерушимости их международно признанных границ. Включение этих положений (сначала в отношении Украины, а затем и всех стран ВП) в текст резолюции и их утверждение на профильном комитете ЕП произошло позже, в декабре, под самый конец 2019 года. Наряду с другими причинами это предопределило перенос пленарного обсуждения документа и его принятие с конца прошлого года (как это всегда происходило) на начало 2020 года. Налицо очевидная динамика изменений в позиции вновь избранных институтов Евросоюза на фоне все более усиливающихся дискуссий о будущем Восточного партнёрства. Последнюю и исключительно выразительную точку в этой дискуссии поставил президент Ильхам Алиев. Именно он задал самый главный вопрос, ответ на который сам же и предопределил - что же является общим для стран Восточного партнёрства? Только ли их советское прошлое? Или нечто большее, без чего невозможно само существование Восточного Партнёрства как проекта сотрудничества Евросоюза с реально независимыми государствами? Ответы на эти вопросы не оставили депутатам Европарламента выбора при подготовке, обсуждении заключительного текста резолюции и голосовании о ее принятии. Документ убедительно продемонстрировал, что общим знаменателем для Восточного партнёрства является не советское прошлое стран-участниц, а их политическая независимость, суверенитет и территориальная целостность в рамках международно признанных границ. Каждой из них, без всяких исключений. Любое отступление от этих положений является нарушением не только основополагающих норм международного права, но и ключевых принципов сотрудничества в рамках Восточного партнёрства. Этот постулат не оставляет места для спекулятивных манёвров и интерпретаций Арменией тех или иных международно-правовых дефиниций как минимум в рамках ВП.