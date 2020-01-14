Беспрецедентные проливные дожди, начавшиеся 10 января в южных провинциях Ирана, привели к внезапным наводнениям в регионах Систан, Белуджистан, Хормозган, Керман и Южный Хорасан. Как передают иранские СМИ, зарегистрировано рекордное количество осадков - до 200 мм.

По официальным данным, тысячи людей остались без крова, эвакуированы более 7 тысяч человек. Хотя спикер парламента Ирана Али Лариджани отрицает, СМИ сообщают о том, что жертвами стихии стали три человека. Направленным в зону бедствия сотрудникам иранского МЧС удалось спасти 3 тысячи человек. По предварительным оценкам сельскохозяйственному сектору региона нанесен ущерб в почти 155 млн долларов. Из-за паводка остаются заблокированными 500 деревень. Как сообщил по иранскому телевидению вице-президент Ирана по вопросам сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Иса Калантари, для населения провинции особую опасность представляют крокодилы, которых отнесло водой от привычных мест обитания. Они могут заплывать в дома в поисках еды и укрытия, предупредил он.

Также глава Министерства здравоохранения Ирана Саид Немати сообщил о риске появления «очагов инфекционных заболеваний из-за большого числа трупов домашних животных в этих провинциях».