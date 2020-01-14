МИД Азербайджана: Резолюция Европарламента – документ обязательного характера

В ходе пленарного заседания Европарламента, проведенного 15 января в Страсбурге, подавляющим большинством голосов была принята резолюция под названием "Годовой отчет по реализации Совместной внешней политики и политики безопасности" (Annual report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy).

Как сообщает сегодня haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в пункте 36 данной резолюции Евросоюз в очередной раз выполнил свои обязательства по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран "Восточного партнерства".