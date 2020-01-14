Путин предложил Мишустину пост премьера России

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.

Напомним, что сегодня правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.