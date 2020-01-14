НАТО проведет учения в Одессе

НАТО проведет совместные учения с Украиной по защите инфраструктуры в Черноморском регионе в Одессе. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.

Военные учения «Нерушимая устойчивость-2020» пройдут с 5 по 9 октября 2020 года. В них планируется участие более 200 специалистов. Соответствующий документ Украина и НАТО согласовали в среду, 15 января, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Со стороны Украины его подписал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель — слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы», — сообщили в Кабинете министров Украины.

При этом там отметили, что по результатам учений Высшая морская школа США представит для украинской стороны детальный анализ и рекомендации.

Курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в Конституции страны. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал пятый президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно высказывался в поддержку этого курса.