Оценен риск новых авиационных катастроф от ракет

Аналитик отметил, что у коммерческой авиации до сих пор нет ответа на подобные угрозы даже после второй подобной катастрофы в Иране, когда лайнер «Международных авиалиний Украины» под Тегераном был случайно сбит двумя ракетами (первым отмечается аналогичный случай с MH17 в Донбассе летом 2014 года). Предыдущие разговоры о том, что нужно приложить все усилия для недопущения трагедии, не привели ни к чему.

Отмечается, что из-за высокой вероятности ракетного обстрела 8 января Иран должен был заранее выступить с предупреждением и закрыть свое воздушное пространство. Кроме того, сами страны и конкретные авиакомпании, которые знали, что полеты, связанные с Ираном, в этот момент опасны, продолжили перевозки. Таким образом делается вывод, что пока пассажиры никак не защищены от подобных рисков.