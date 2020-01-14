Рамиз Мехтиев жалуется: «В Академии наук низкие зарплаты»

«В Национальной академии наук Азербайджана очень низкие зарплаты», - сказал сегодня на заседании президиума НАНА президент академии наук, академик Рамиз Мехтиев, сообщает портал AzEdu.az.

Академик сказал, что в связи с этим будет предпринят ряд мер.

«Мы создали Инновационный фонд и надеемся, что отсюда академия получит дополнительные доходы. В этом направлении будут предприняты дальнейшие позитивные шаги», - сказал Рамиз Мехтиев.

Отмечается, что на заседании президиума НАНА выступили с отчетами руководители отделов академии и директора институтов.