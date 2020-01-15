Трамп позвонил Эрдогану

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, а также текущая ситуация в Ливии и события в регионе", - говорится в сообщении.

В понедельник в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.