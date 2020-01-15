"Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула к нам в гости, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся женщин", - отмечается в сообщении центра.

Накануне королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его жены, которые заявили о желании работать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий членов королевской семьи. Также супружеская пара решила проводить больше времени в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением принца и его супруги.