Уже в самом начале послания Федеральному собранию президент Российской Федерации обронил, что в обществе «четко обозначился запрос на перемены» . И Путин тут же этот запрос удовлетворил. Им были анонсированы большие конституционные изменения, а через считанные часы после президентского выступления было объявлено об отставке правительства. Давно Россию так не встряхивали.

Предложения российского президента сводятся к нескольким моментам. В Конституцию будет внесено положение о Госсовете - совещательном органе при президенте. В него войдут главы субъектов федерации и члены правительства. Усилятся полномочия Государственной Думы, она будет утверждать главу правительства. А президент, наоборот, не сможет больше назначать глав силовых органов без согласования с Советом Федерации. По поводу этих нововведений граждане России выскажутся на референдуме, дата которого озвучена не была.

По общему мнению, выступление Путина ознаменовало начало переходного периода, подготовку к 2024 году, когда кресло президента займет другой человек. По определению он не может иметь столько полномочий, сколько было у национального лидера, правившего страной двадцать лет, да и двадцать лет ему не светит: отныне не больше двух сроков. Пытаясь понять, где же в новой политической структуре место собственно Путину, все сходятся на том, что он возглавит Госсовет – институт, функции которого пока не прописаны, но, похоже, именно сюда будут сходиться основные силовые линии. Именно в силу реального влияния фигуры Путина Госсовет имеет шансы превратиться в главный орган государственной власти в будущей России. Президенты и премьеры уходят… Владимир Путин остается.

Очевидно, усиление роли парламента при назначении главы правительства приведет к укреплению партии власти, проводника линии Путина в законодательном органе - спикера Госдумы Вячеслава Володина. Растет и значение губернаторских постов, поскольку их обладатели войдут в Госсовет.