Президенты и премьеры уходят… Владимир Путин остается наш комментарий
Уже в самом начале послания Федеральному собранию президент Российской Федерации обронил, что в обществе «четко обозначился запрос на перемены». И Путин тут же этот запрос удовлетворил. Им были анонсированы большие конституционные изменения, а через считанные часы после президентского выступления было объявлено об отставке правительства. Давно Россию так не встряхивали.
Предложения российского президента сводятся к нескольким моментам. В Конституцию будет внесено положение о Госсовете - совещательном органе при президенте. В него войдут главы субъектов федерации и члены правительства. Усилятся полномочия Государственной Думы, она будет утверждать главу правительства. А президент, наоборот, не сможет больше назначать глав силовых органов без согласования с Советом Федерации. По поводу этих нововведений граждане России выскажутся на референдуме, дата которого озвучена не была.
По общему мнению, выступление Путина ознаменовало начало переходного периода, подготовку к 2024 году, когда кресло президента займет другой человек. По определению он не может иметь столько полномочий, сколько было у национального лидера, правившего страной двадцать лет, да и двадцать лет ему не светит: отныне не больше двух сроков. Пытаясь понять, где же в новой политической структуре место собственно Путину, все сходятся на том, что он возглавит Госсовет – институт, функции которого пока не прописаны, но, похоже, именно сюда будут сходиться основные силовые линии. Именно в силу реального влияния фигуры Путина Госсовет имеет шансы превратиться в главный орган государственной власти в будущей России. Президенты и премьеры уходят… Владимир Путин остается.
Очевидно, усиление роли парламента при назначении главы правительства приведет к укреплению партии власти, проводника линии Путина в законодательном органе - спикера Госдумы Вячеслава Володина. Растет и значение губернаторских постов, поскольку их обладатели войдут в Госсовет.
Отставка Дмитрия Медведева не означает недовольства президента своим верным соратником. Наоборот, назначение его, кстати, главы партии «Единая Россия», заместителем главы Совета безопасности, то есть самого Путина, означает сосредоточение власти на переходный период в руках своих людей.
Назначение Михаила Мишустина, главы Федеральной налоговой службы, на место Медведева, очень напоминает назначение в 2004 году Михаила Фрадкова, который тоже руководил налоговым ведомством. Это в чистом виде техническая фигура, без политических амбиций и, соответственно, без потенциальных сюрпризов. Вряд ли стоит в нем видеть фигуру будущего преемника Владимира Путина. Хотя, конечно, можно считать открытым вопрос кандидатов, готовых доказать нынешнему главе государства, что они подходят на это место лучше других…