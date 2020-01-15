15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Через несколько часов Владимир Путин предложил назначить на должность главы правительства руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. На госслужбе Мишустин с 1998 года, которую покидал на два года. Телеканал «Дождь» рассказал, что известно о будущем премьер-министре России.

Михаил Мишустин родился в Москве в 1966 году. В 1989 году он окончил Московский станкостроительный институт, в 1992 году — аспирантуру вуза. После учебы начал работать в Международном компьютерном клубе (МКК) — организации, которая занималась привлечением зарубежных компьютерных технологий в Россию.

В 1998 году Мишустин начал работать в ФНС в должности помощника главы ведомства по информационным системам учета и контроля за поступлением налогов. Тогда же его назначили заместителем министра России по налогам и сборам.

В разные годы он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), однако в 2008 году уволился по собственному желанию.

В 2008 году Мишустин основал Институт экономики недвижимости при Высшей школе экономики (ВШЭ) и стал его научным руководителем. В 2013 году его назначили научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве России.

В 2010 году Мишустин защитил диссертацию по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России» и стал доктором экономических наук.

В 2010 году Мишустин давал интервью Владимиру Познеру. Он рассказывал, что хотел бы быть Стивом Джобсом, его любимый художник — Уильям Хогарт, а любимый композитор — Валерий Гаврилин. Среди своих главных желаний он назвал желание решить проблему бедности в России, завершить налоговую реформу и «чтобы не болели близкие люди».

Мишустин вернулся на госслужбу в 2010 году и стал главой ФНС. В ноябре 2019 года он заявлял, что за пять лет служба увеличила сбор налогов в полтора раза. Под руководством Мишустина в России внедрили систему «Налог-3», которая предназначена для автоматического приема, обработки и анализа налоговых деклараций.

Сам Мишустин в 2018 году рассказывал «Ведомостям», что в России действует один из самых мягких режимов налоговых проверок. «Бытует мнение, что налоговая служба — жесткий контрольный орган. Но я очень хочу, чтобы ваши читатели понимали, что этого пресловутого давления не существует», — говорил он.

В 2018 году Мишустин задекларировал 18,9 миллиона рублей дохода, его жена — 47,7 миллиона рублей. На него зарегистрирована квартира площадью 141,6 квадратных метра, а на его супругу — автомобиль Ford Cougar.

Мишустин женат, у него есть три сына. В 2012 году Мишустина наградили Орденом Почета, а в 2015 году — орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Он увлекается хоккеем и входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА.

В 2018 году два члена партии ЛДПР избили 17-летнего сына Мишустина за то, что тот сделал им замечание за распитие алкоголя на детской площадке. Daily Storm сообщал, что в тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело, а нападавших арестовали.