Убийство произошло в июне 2017 года. С тех пор 36-летний Алиев, являющийся гражданином России, скрывается от правосудия. Его сообщник – грузин Мамука Апхаидзе – был пойман и уже приговорен к 16 годам лишения свободы.

«Суд не сомневается в виновности Алиева, - говорит судебный представитель Власта Лангамерова. - Вина была доказана, даже несмотря на то, что не было представлено никаких прямых улик. Однако косвенных доказательств полностью хватило для того, чтобы прояснить картину преступления». Отмечается, что важным косвенным доказательством стала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Алиев, Апхаидзе и жертва прибыли на место преступления.

Чешское СМИ напоминает, что убийство произошло во второй половине дня 29 июня 2017 года в пражском районе Голешовице. Жертве было нанесено 20 ударов ножом в голову, лицо, руки и грудь. В процессе Алиев поранился – после преступления на камерах видно, что у него перевязана рука.

По словам государственного обвинителя Маргиты Кралички, нападение было похоже на заказное. Оно было хорошо продумано и спланировано заранее. Преступникам грозило от 15 до 20 лет тюрьмы.

В ответ на это адвокат Вера Птачкова заявила, что следствие имеет лишь косвенные доказательства, а мотив преступления так и не был до конца определен. В связи с этим она предложила освободить своего подзащитного, но суд не внял просьбе Птачковой.

Согласно материалам дела, Алиев и Апхаидзе прибыли в Прагу за день до убийства и договорились о встрече с жертвой. Убийство произошло в машине бизнесмена, где Рамиль напал на него с ножом. Истекающий кровью пострадавший смог проехать несколько метров на своей машине, но потерял сознание и врезался в другой автомобиль. Прибывшие на место преступления врачи скорой помощи пытались спасти жизнь азербайджанцу, но тщетно.